У 2022 році та в перші місяці 2023 року імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі значно збільшився.

Польща звернеться до Єврокомісії з вимогою заборонити імпорт замороженої полуниці і малини з території України.

Про це заявив у п'ятницю міністр сільського господарства Роберт Телус в ході відеозустрічі міністрів сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини про превентивні заходи щодо імпорту м'яких фруктів з України.

"У 2022 році та в перші місяці 2023 року імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі значно збільшився. Це означає великі труднощі для польських виробників і дуже серйозні порушення ринку", - заявив чиновник.

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Телус також заявив, що діалог п'яти країн, які найбільше постраждали від ринкових збоїв "внаслідок збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України, є абсолютним пріоритетом для Польщі".

Українська малина і полуниця - деталі

Асоціація садівників Польщі звернулася до міністра сільського господарства Роберту Телушу з проханням вжити термінових заходів, для того щоб обмежити імпорт полуниці з України і згодом повністю зупинити його.

Зараз українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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