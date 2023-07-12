Якщо ситуація з темпами реалізації малини не покращиться, то її здешевлення продовжуватиметься і надалі.

Наразі українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Як повідомляють на аналітичній платформі EastFruit, головною причиною зниження цін є стрімке збільшення пропозиції місцевої ягоди на ринку і натомість досить низький попит на неї.

Зазначається, що більшість фермерів вже відмовляються від збирання малини, оскільки закупівельні ціни на неї вже впали до 35 грн/кг - на свіжий ринок, а на заморожування і зовсім до 17 грн/кг. Тому виробники втрачають інтерес до цієї ягоди, оскільки поточний діапазон цін на неї не покриває навіть витрати на збирання.

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За підрахунками аналітиків, на сьогоднішній день малина в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти зазначають, якщо ситуація з темпами реалізації даної ягоди не покращиться, то зниження її вартості продовжуватиметься і надалі.

Ціна на фрукти в Україні - деталі

Наприкінці червня перший врожай абрикосів і смородини коштував 50-60 грн/кг та 50-70 грн/кг відповідно, що значно дешевше, ніж торік.

Натомість закупівельна вартість яблук нового врожаю, який розпочався на цьому тижні, формується в межах 23-26 грн/кг, що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

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