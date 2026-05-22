В Україні активно дешевшає полуниця: скільки коштує кілограм

Пропозиція ягоди від західних садівників стрімко збільшується.

Гуртові ціни на полуницю в Україні від місцевих виробників знизилися за тиждень в середньому на 14%. Зараз ягоду продають по 170–230 грн/кг, тоді як попередня ціна становила 200–260 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Південні та західні області України вже розпочали збирання полуниці з плівкових теплиць. Особливо зросла пропозиція ягоди від виробників із західних областей. На тлі жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги товару, що швидко псується. Додатковим фактором зниження вартості полуниці став стриманий попит з боку покупців.

Аналітики ринку зауважують, що пропозиція вітчизняної полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку. Більш масовий збір ягоди почнеться на початку наступного місяця.

Загалом полуниця в гурті все ще коштує в середньому на 32% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на полуницю в супермаркетах України

Полуницю фермерську в "Сільпо" відпускають по 234 гривні за кілограм.

В Varus полуницю відбірну вагову пропонують до продажу за 249,9 грн/кг.

Фасована полуниця в Novus коштує 72,99 гривні за 250 грамів.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Молоді овочі борщового набору активно дешевшають в Україні. Цьогорічна картопля від вітчизняних аграріїв за вихідні втратила 20% вартості. Імпортна молода картопля подешевшала на ринку ще сильніше – на понад 25%.

Та сама ситуація і з молодою капустою українського виробництва. Овоч відпускають в межах 34–40 грн/кг, що на 18% дешевше, ніж на минулому тижні.

