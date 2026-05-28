У Тихому океані зрушили величезні маси теплої води, наслідки відчує увесь світ, - вчені

Хвилі теплої води в Тихому океані є передвісником явища Ель-Ніньйо, що впливає на погоду в масштабах всієї планети.

Супутники NASA зафіксували в Тихому океані масштабний потік теплої води, що може свідчити про формування кліматичного явища Ель-Ніньйо у 2026 році. Як пише Phys.org, тепла вода рухається на схід через екваторіальну частину океану й уже досягла узбережжя Південної Америки.

Йдеться про так звані хвилі Кельвіна – масивні потоки теплої води, які зазвичай виникають за кілька місяців до початку Ель-Ніньйо. Їх відстежує супутник Sentinel-6 Michael Freilich, створений у межах співпраці NASA та Європейського космічного агентства. Апарат кожні 10 днів вимірює рівень поверхні океану, що дозволяє фіксувати навіть незначні зміни температури води.

У NASA пояснюють, що тепліша вода розширюється, через що рівень океану підвищується. Саме так вчені помітили величезне скупчення теплої води біля узбережжя Південної Америки. За даними супутника, у середині травня рівень моря біля Перу був більш ніж на 15 сантиметрів вищим за довгострокову норму.

Автори публікації зазначають, що хвилі Кельвіна формуються після короткочасної зміни вітрів над західною частиною екваторіального Тихого океану. Коли звичні східні вітри слабшають або змінюються західними, тепла вода накопичується в західній частині океану, а потім поступово рухається до берегів Південної Америки.

У NASA наголошують, що саме поява кількох таких хвиль протягом кількох місяців і накопичення теплої води біля Колумбії, Еквадору та Перу зазвичай призводять до розвитку Ель-Ніньйо.

Дослідник рівня моря з Лабораторії реактивного руху NASA Джош Вілліс заявив, що нинішній процес поки дещо відстає від надпотужних Ель-Ніньйо 1997 та 2015 років, але ситуація швидко змінюється.

У NASA також пояснили, що явище Ель-Ніньйо здатне суттєво впливати на погоду по всьому світу. Потепління поверхні океану в центральній та східній частинах Тихого океану змінює атмосферні потоки й траєкторії штормів. Через це в одних регіонах можуть виникати сильні зливи та повені, а в інших – спека й посухи.

Як нагадують автори матеріалу, помірні Ель-Ніньйо останніх років переважно впливали на тропічні райони Тихого океану. Натомість потужні явища, подібні до Ель-Ніньйо 2015–2016 років, спричиняли масштабні посухи в Африці та катастрофічні повені у Каліфорнії.

Заступниця наукового керівника проєкту Sentinel-6 Michael Freilich Северін Фурньє зазначила, що кожен цикл Ель-Ніньйо має свої особливості. За словами дослідниці, "вони майже завжди роблять рік спекотним і спричиняють великі зміни в опадах у різних частинах світу".

У NASA підкреслюють, що пік Ель-Ніньйо зазвичай припадає на період між листопадом і січнем, тому остаточний масштаб його впливу стане зрозумілим лише наприкінці року.

