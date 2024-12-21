Помідори в Україні дорожчають перед новорічними святами: скільки вже коштує кілограм

З початку тижня овоч подорожчав в середньому на 20%.

Ціни на помідори в Україні активно зростають через підвищений попит перед новорічними святами. Наразі основна частина продукції в магазинах імпортна, зокрема, томати везуть із Туреччини.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що з початку тижня овоч подешевшав у середньому на 20%. На сьогодні імпортні томати надходять у продаж по 80-100 грн/кг ($1,91-2,38/кг) залежно від якості, обсягу партії та сорту пропонованої продукції.

Повідомляється, що на поточному тижні пропозиція помідорів була недостатньою, тому що імпортна продукція не задовольнила попит повністю. У підсумку продавці отримали можливість підвищити відпускні ціни на імпортні помідори.

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Наразі тепличні томати в Україні вже в середньому на 12% дорожчі, ніж роком раніше. При цьому очікується подальше зростання цін на томати, тому що попит залишається стабільно високим.

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити за 85,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

В АТБ помідори продають по 89,89 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 90 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначив, що картопля цього року дорожча, ніж торік на 100%. При цьому передумов для різкого падіння ціни на картоплю зараз немає.

Крім того, зростають ціни на капусту через обмежену пропозицію овоча високої якості.

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