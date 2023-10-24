Причиною подорожчання цієї продукції залишається підвищений інтерес покупців щодо неї.

В Україні наразі ціна на картоплю вже в середньому у два рази вища, ніж наприкінці жовтня 2022 року.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, сьогодні українські аграрії пропонують картоплю на продаж по 7-10 грн/кг, і лише за останній тиждень ціна на цю продукцію на українському ринку зросла в середньому на 13%.

"Причиною подорожчання продукції все ж залишається підвищений інтерес оптових компаній і населення до закупівлі картоплі. При цьому в деяких регіонах через несприятливі погодні умови збирання картоплі дещо ускладнюється, що також стимулює зростання цін у картопляному сегменті", - пояснюють експерти.

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Вони додають, що також зараз на ринку обмежена пропозиція картоплі, тому що виробники стримують її продаж в надії на подальше зростання цін на неї.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

У вересні відносно липня значно впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%). Також за цей час подешевшали картопля (на 93%) та буряк (на 59%). У другій половині жовтні різко зросли ціни на моркву та огірки.

За словами ключових гравців ринку, зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення попиту на неї. А стрімке подорожчання огірків повʼязане з як підвищеним попитом на них, так і з їхньою обмеженою пропозицією.

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