Скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес.

Кабінет міністрів скасував ліцензії на експорт пшениці.

Як повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, набрала чинності постанова від 1 липня № 759 "Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424", якою внесено зміни у перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот.

"Відповідно до постанови, пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин) виключено з переліку товарів, обов’язкових до ліцензування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес. Водночас постановою вводиться заборона на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький анонсував, що на початку липня планується скасування ліцензій на експорт пшениці.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, за червень Україна експортувала 2,7 млн тонн продукції АПК альтернативними шляхами - це на 30% більше, ніж у травні.

За словами міністра АПК Миколи Сольського, Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн урожаю.

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