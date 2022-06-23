Не менш важливим залишається питання нового врожаю і тимчасового зберігання українського експорту.

Український агроекспорт вимагає збільшення кількості зерновозів і відкриття нових логістичних коридорів.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це заявив заступник міністра АПК з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Денис башлик під час засідання логістичної платформи в рамках реалізації ініціативи "Шляхи солідарності".

"Європейський Союз має розглянути питання створення державних програм підтримки виробників зерновозів. Таке стимулювання власних виробників може суттєво покращити ситуацію з агроекспортом, до того ж обсяги фінансування такої допомоги значно менші, у порівнянні з економічними наслідками, до яких може призвести обмежений український експорт. Щонайменше йдеться про збільшення цін на продовольство та соціальне невдоволення населення ЄС", - зазначив він.

Башлик додав, що сьогодні майже половина зерна, що експортується з України, йде по Дунаю в Констанцу.

"Тут виникає перша проблема - брак інфраструктури та адміністративного потенціалу. Порти мають обмежену здатність, оскільки немає достатньої кількості барж, причалів і терміналів. Це значний виклик, який як і раніше вимагає координації та оптимізації наявних логістичних ланцюгів, встановлення нових маршрутів, які б гарантували, наскільки це можливо, мінімізацію затримок", - підкреслив заступник міністра.

Також він зазначив, що не менш важливим залишається питання нового врожаю і тимчасового зберігання українського експорту.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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