Дане рішення обумовлене проблемами продовольчої безпеки, що виникли через війну в Україні.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Грузії заборонив експорт пшениці та ячменю.

Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр країни. Експорт буде заборонений до 1 червня 2023 року.

Дане рішення обумовлене проблемами продовольчої безпеки, що виникли через війну, розв'язану Росією проти України.

"Враховуючи глобально створені проблеми продовольчої безпеки, що виникли в результаті російсько-української війни, експорт пшениці і ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року з 4 липня 2022 року", - йдеться в постанові.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні і завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

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