Продаж російського зерна через Литву: у Вільнюсі відреагували на звинувачення

Прем'єр-міністр Литви доручив відомствам посилити контроль за походженням зерна.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс пообіцяв вжити заходів проти схеми експорту російського зерна через литовську компанію Dognus. Повідомлення було оприлюднено на його сторінці у Facebook.

"Росія користується портами та інфраструктурою європейських країн, зокрема країн Балтії, для експорту власного зерна. Це неприйнятна ситуація, яку досі толерували, аргументуючи тим, що на продовольчі товари санкції ЄС не поширюються", – написав Сінкявічюс.

За його словами, країни Балтії вживають заходів для припинення такого транзиту. Питання неодноразово обговорювалося з прем'єр-міністром Латвії.

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"Необхідні рішення і на рівні ЄС. Литва пропонуватиме не лише заборонити такий транзит, а й включити до санкційного списку окремих російських олігархів аграрного сектору, які підтримують війну", – додав прем'єр Литви.

Сінкявічюс доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, щоб через Литву не перевозили викрадене в Україні зерно або зерно, змішане з іншою продукцією.

Зараз правоохоронні органи аналізують зв'язки компаній, які займаються експортом зерна, перевіряють, чи не порушують вони інших чинних санкцій та чи не співпрацюють з олігархами, які відкрито підтримують і фінансують війну проти України. Водночас інфраструктурні компанії переглядають послуги, які надаються таким компаніям, та оцінюють, чи не становить така співпраця загрози національній безпеці Литви.

"Ми не дозволимо російській військовій машині отримувати прибуток, використовуючи нашу інфраструктуру як ворота до світових ринків", – підсумував Сінкявічюс.

Як Росія експортує зерно - останні новини

Попри блокування російських портів, Москві вдалося знайти альтернативний шлях для експорту зерна – через Литву, яка від початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну.

За словами колишнього міністра оборони країни Лаурінаса Кащюнаса, значну частину російського зерна, що експортується через Литву, перевозить компанія Dognus. Вона зареєстрована у Клайпеді – литовському портовому місті на узбережжі Балтійського моря. Компанію заснували у вересні 2012 року, згодом її акції перейшли у власність російського агробізнесмена Олександра Долгова.

Відомо, що Долгов разом зі своїм братом є засновниками найбільшого агрохолдингу Калінінградської області РФ – "Долгов Групп". У 2022 році брати публічно підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що взаємні атаки Росії та України на портову інфраструктуру та судна вже позначилися на експортних поставках. Аналітики попереджають, що затяжні перебої можуть призвести до нової зернової кризи у світі.

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