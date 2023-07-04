Протягом двох років функціонування ринку землі було укладено 85 тисяч 247 угод.

В Україні від початку дії ринку землі, тобто від 1 липня 2021 року, і протягом наступних двох років продали 1% або 275 тис. 157 га сільськогосподарських земель, які до того були під мораторієм на продаж.

Про це повідомив під час прес-конференції заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

За його словами, протягом двох років дії ринку землі було укладено 85 тис. 247 угод, продано 275 тис. 157 га земель.

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"Кількість підмораторної землі складала 27,5 млн га. Тобто у нас на сьогодні за два роки існування ринку землі в обігу було продано-куплено всього рівно 1% від всіх колишніх підмораторних земель", - розповів заступник міністра.

Він додав, що наразі середня вартість гектара землі складає близько 39 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

За рік функціонування ринку землі українці продали своїх земельних ділянок на 7 млрд грн.

За два роки з моменту запуску ринку землі вартість гектара зросла з 32 тисяч грн на 20%, до 39 тисяч гривень.

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