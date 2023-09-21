Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині.

Станом на середину вересня з моменту відкриття земельного ринку було відчужено 448 тисяч га землі. Середня площа угоди купівлі-продажу складає 2,2 га, а середня ціна угоди – 39-45 тис. грн.

Як повідомляє Опендатабот, найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині — 23 тисячі грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині — 132 тисячі грн за гектар.

Зазначається, що більш ніж половина від загального обсягу була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення — 203 тисячі га. Певне пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовано падіння як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь.

Відео дня

"Ймовірно, це пов’язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі — зокрема, з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи", – йдеться в дослідженні.

Ринок землі в Україні

З 1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель. На першому етапі, з 1 липня 2021 року, купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землю зможуть також юридичні особи.

За рік функціонування ринку землі українці продали своїх земельних ділянок на 7 млрд грн.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, за два роки продали 1% або 275 тис. 157 га сільськогосподарських земель, які до того були під мораторієм на продаж. Станом на 4 липня 2023 року було укладено 85 тисяч 247 угод.

Вас також можуть зацікавити новини: