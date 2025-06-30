Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України.

Україна та Європейський Союз досягли попередньої угоди про майбутній експорт сільськогосподарської продукції до блоку. Про це повідомив європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович, пише Reuters.

Що відомо про попередню угоду

В агентстві зазначили, що остаточна угода повинна бути затверджена членами ЄС. Крім того, Шефчович не розкрив конкретних положень попередньої угоди. Зокрема, невідомо, про які квоти та мита домовилися Україна та ЄС.

Як пише Le Monde, Шефчович наголосив на квотах на "чутливі продукти", такі як пшениця, кукурудза, цукор, мед, птиця та яйця, тоді як інші, такі як виноградний сік або ферментоване молоко, будуть звільнені від мита.

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За словами Шефчовича, ЄС знайшов баланс завдяки компромісу, досягнутому з Україною протягом вихідних. Він додав, що Євросоюз відкриє свій ринок для українських продуктів більше, ніж до війни, враховуючи "чутливість деяких секторів агропромислового комплексу".

Як зазначає "Суспільне", Шефчович наголосив, що ключові елементи угоди включають зобов'язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів Євросоюзу до 2028 року. Ця угода побудована навколо трьох ключових принципів:

Рівні умови гри

Угода передбачає те, що новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до відповідних виробничих стандартів ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, Україна буде зобов'язана щорічно звітувати про прогрес у цьому напрямку.

Надійне захисне положення

Україна та ЄС матимуть можливість активувати захисний механізм для того, щоб вживати відповідних заходів у ситуаціях, коли імпорт може спричинити негативні наслідки для будь-якої зі сторін.

Зазначається, що у випадку Європейського Союзу оцінка можливих перешкод може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів.

Розширення торговельних потоків

Модернізована угода забезпечує баланс між підтримкою торгівлі України з Євросоюзом, а також повним урахуванням чутливих питань певних сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін.

Було погоджено, що доступ до ринку варіюється. Для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою Поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (DCFTA). Для інших товарів внесли покращення на користь обох сторін.

Чому ЄС скасував попередню угоду з Україною

Зазначається, що з червня 2022 року до 5 червня 2025 року Євросоюз тимчасово скасував мита та квоти на українську сільськогосподарську продукцію. Це рішення було ухвалено через повномасштабне вторгнення Росії, аби допомогти Україні компенсувати зростання витрат на експорт через територію ЄС, оскільки Росія заблокувала традиційні морські маршрути в Чорному морі.

Однак ці заходи були припинені на початку червня після того, як наплив дешевшого українського зерна, птиці та цукру викликав протести в сусідніх країнах, зокрема в Польщі.

Євросоюз повернувся до своєї довоєнної торговельної угоди з Україною, яка передбачає тарифи та квоти, що обмежують торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Зазначається, що Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України, а наша країна є третім за величиною постачальником агропромислової продукції до ЄС.

Український експорт до ЄС - останні новини

12 червня у Раді Євросоюзу скасували всі додаткові перевірки для насіння буряка, соняшника, ріпаку та сої з України. Відповідно до рішення насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз відновив довоєнні мита і квоти на українську сільськогосподарську продукцію. Проте у червні стало відомо, що в Євросоюзі сподівалися укласти угоду про нові квоти.

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