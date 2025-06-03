Україна наполягає на угоді з ЄС на кращих умовах, ніж ті, що були до війни.

Україна планує змінити свою політику щодо експорту сільськогосподарської продукції, щоб адаптуватися до очікуваного завершення вільного доступу до прибуткового ринку Європейського Союзу (далі – ЄС). Йдеться про потенційне скорочення експорту сировини та одночасну активізацію внутрішньої переробки харчових продуктів.

Про це Reuters повідомив міністр сільського господарства України Віталій Коваль. Як пише агентство, минулого року сільськогосподарські товари становили близько 60% від загального обсягу експорту України в розмірі 41,6 млрд доларів. При цьому Євросоюз придбав близько 60% цих товарів на суму в приблизно 15 мільярдів доларів.

ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українське сільське господарство після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Але ця домовленість має закінчитися 5 червня.

Відео дня

Оскільки фермери ЄС наполегливо лобіюють обмеження на дешевшу українську продукцію, яка складає їм конкуренцію, режим вільної торгівлі має бути замінений квотами. Їх остаточний обсяг має бути узгоджений Україною та ЄС до кінця липня.

Минулого місяця високопоставлений український законодавець заявив, що припинення преференційної торгівлі з ЄС може позбавити Київ 3,5 мільярда євро річного доходу. Інші ринки не зможуть заповнити цю діру.

На запитання, як із цим впорається Київ, міністр аграрної політики Віталій Коваль в інтерв'ю відповів, що зміни в експортній політиці обов'язково будуть:

"Вони будуть зумовлені холодним розрахунком, оскільки ми розуміємо, що зазнаємо збитків, якщо зміниться торговельний режим".

Коваль не уточнив, які саме заходи можуть бути вжиті, але сказав, що внутрішнє виробництво є "питанням національних інтересів" та стратегією уряду.

Зазначається, що наразі експорт української сільськогосподарської продукції не оподатковується. Але переробники олійних культур вже запропонували уряду обмежити експорт їхньої продукції, щоб збільшити внутрішнє виробництво рослинної олії. Це може стимулювати експорт перероблених олій, які є більш прибутковими, ніж олійні культури як сировина.

Коваль заявив, що українські заводи з переробки олійних культур працюють лише приблизно на 65% потужності. Його міністерство "вивчає всі способи використання наших українських переробних заводів для створення додаткової вартості та продуктів переробки".

Україна традиційно експортує близько половини свого врожаю сої та більшу частину врожаю ріпаку. За словами Коваля, Україні потрібно зробити більше, щоб скористатися перевагами власної сировини.

"Якщо хтось думає, що нас можна певними методами змусити стати колонією, яка постачатиме природні ресурси, яка постачатиме сировину, вигідну для когось, – цього не станеться", – цитує міністра Reuters.

Коваль додав, що Україна наполягає на угоді з ЄС на кращих умовах, ніж ті, що були до війни.

"Квоти точно будуть, ми сподіваємося, що буде розширення квот порівняно з 2021 роком", – сказав він.

Завершення "торговельного безвізу" з ЄС – що відомо

"Торговельний безвіз" між Україною та ЄС діє з 4 червня 2022 року. У такий спосіб Євросоюз намагався підтримати українську економіку після початку російського вторгнення, тимчасово скасувавши мита й квоти на експорт продукції з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не буде продовжувати "торговельний безвіз" з Україною. Дія спрощених умов для експорту української продукції завершується з 5 червня 2025 року.

При цьому зазначається, що квоти є тимчасовим заходом, і блок працює над переглядом умов зони вільної торгівлі, затвердженої в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: