Британія надасть технологію для "перевірки походження пшениці, щоб можна було забезпечити, щоб вкрадена українська пшениця не знайшла шлях на світовий ринок".

Британія надасть технологію для перевірки пшениці, аби вкрадене Росією українське зерно на тимчасово окупованих територіях не потрапило на світовий ринок.

Про це заявив міністр охорони довкілля Британії Джордж Юстіс для Financial Times.

"Ми розглядаємо, що можемо зробити, щоб допомогти відремонтувати залізниці, подивитися на сухопутний міст, щоб ми могли перевезти цю пшеницю через сухопутний кордон", - сказав він.

"Зараз дуже і дуже небезпечно намагатися ввести кораблі в Чорне море. Район замінований, Україна закрила свої порти з міркувань безпеки", - додав міністр.

За його словами, у терміналах для зберігання зерна біля Одеси знаходиться 25 мільйонів тонн пшениці.

Юстіс звинуватив Росію у грабежі українського зерна. Щоб протистояти цьому, Британія надасть технологію для "перевірки походження пшениці, щоб можна було забезпечити, щоб вкрадена українська пшениця не знайшла шлях на світовий ринок".

Як повідомляв УНІАН, 7 червня стало відомо, що російські загарбники знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну.

Раніше у Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що Росія вже вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.