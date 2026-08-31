Росія нанесла новий удар по складах Varus та АТБ

Ворог атакував низку складських приміщень на Київщині.

Російські окупанти в ніч на понеділок, 31 серпня, атакували склади двох великих торговельних мереж в Київській області.

"Знову було атаковано склад Varus у Київській області. Атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів", – повідомила пресслужба компанії.

В Varus підкреслюють, що ніхто зі співробітників не постраждав, і це найголовніше. В компанії вже працюють над відновленням постачання та забезпечення магазинів необхідним асортиментом. Наразі всі магазини мережі відкриті та працюють у звичному режимі.

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"Водночас щиро співчуваємо нашим партнерам, чиї товари зберігалися на складських майданчиках поруч із нами та також постраждали внаслідок атаки", – додали в компанії.

Крім того, ворог атакував склади АТБ в селищі Погреби Броварського району. Про це пише Асоціація ритейлерів України (RAU).

За даними голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок ранкової атаки ворога на Київщину пораненні отримали четверо людей.

"Ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі – три складські приміщення та багатоквартирний будинок. Росія вкотре б’є по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Працюємо над ліквідацією наслідків атаки", – ідеться в повідомленні.

Дефіцит продуктів в Україні – головні новини

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран заявив, що в Україні немає дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий "голод" – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів.

Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Проблема може бути тільки з асортиментом продукції.

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