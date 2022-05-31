Глава МЗС заявляє, що Росія грає у "голодні ігри" зі світом шляхом блокування експорту українського продовольства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна працює над здійсненням міжнародної операції із захищеного експорту українського продовольства за участі ООН та флоту країн-партнерів.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Росія грає у "голодні ігри" зі світом шляхом блокування експорту українського продовольства з одного боку і намагання перекласти вину на Україну з іншого. Україна працює над міжнародною операцією під егідою ООН з Військово-морськими силами партнерів для забезпечення захищеного торговельного маршруту без ризиків для безпеки", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

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