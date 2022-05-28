Євросоюз хоче вивезти велику кількість кукурудзи, ячменю та насамперед пшениці.

Євросоюз розглядає можливість реалізації військово-морської місії для допомоги у вивезенні зерна з України.

Про це повідомила у суботу іспанська газета El País із посиланням на європейські джерела.

За її інформацією, на саміті ЄС, який розпочинається у понеділок у Брюсселі, буде порушено питання зростання ризику голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

Зазначається, що у Євросоюзі також обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси.

ЄС вважає за необхідне якнайшвидше вивезти велику кількість кукурудзи, ячменю та насамперед пшениці.

Раніше повідомлялося, що влада Туреччини веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України. У заблокованих після початку російського вторгнення українських портах знаходиться понад 20 мільйонів тонн зерна.

Російські чиновники раніше заявляли про готовність надати коридор для суден, що перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.

США і Європа працюють над планами з вивезення зерна з України. Канада теж готова допомогти у цьому процесі.

Нещодавно Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

Вас також можуть зацікавити новини: