Важливо розблокувати порти Одеси та Миколаєва.

Україна може залишитися в переліку найбільших експортерів сільськогосподарської продукції, якщо найближчим часом зможе розблокувати порти Одеси та Миколаєва.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Найбільш критичний фактор - це блокування портів Одеси та Миколаєва, тому що 90% експорту сільгосппродукції до війни відбувалося через ті порти. Інша інфраструктура обмежена. Тому якщо найближчим часом вдасться розблокувати порти, то навіть за підсумками поточного року Україна зможе як мінімум в топ-10 експортерів залишатися. Якщо буде експорт лише альтернативними шляхами, залізничними чи авто, звичайно, позиції можуть бути слабшими, оскільки фізично вивезти аналогічний обсяг продукції іншими шляхами швидко не вдасться, цю інфраструктуру потрібно розвивати, а це займе якийсь час", - сказав Висоцький.

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