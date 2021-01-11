Зокрема, у водойми України випущено понад 11 мільйонів рослиноїдних видів риб.

Державні рибоводні заводи минулого року випустили 16,1 мільйона екземплярів молодняку частикових риб, що на 5% більше запланованого показника і на 3% більше, ніж роком раніше.

Читайте такожУкраїна цього року подвоїла імпорт чорної ікри-експертиПро це повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства.

Зокрема, профільні Державні установи у 2020 році випустили у водойми по всій території України понад 11 мільйонів примірників рослиноїдних видів риб, 1,6 мільйона примірників стерляді та осетра російського і майже 3,4 мільйона примірників щуки, сома і судака.

Понад 181 тисячя екземплярів Дунайського лосося, райдужної та струмкової форелі випущено в гірські річки Чернівецької та Івано-Франківської областей.

За даними Держрибагентства, найбільше водних біоресурсів (7,2 мільйона примірників) випущено Херсонським виробничо-експериментальним заводом з розведення молодняку частикових риб. Ще майже 6 мільйонів екземплярів - Новокаховським рибоводним заводом частикових риб. Також 2,8 мільйона екземплярів молодняку риб випущено у водойми виробничо-експериментальним Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом ім. Академіка Артющика.

Що цьому передувало

Україна у 2019 році випустила 15,6 мільйона екземплярів молодняку частикових риб, що на 11% більше, ніж роком раніше.

Раніше заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Михайло Хорев, посилаючись на результати дослідження якості води в Україні, заявив, що риба з українських водойм за деякими екологічними показниками обходить рибу з водойм Євросоюзу.

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Автор: Бредіхіна Ганна