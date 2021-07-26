Україну обійшли Бразилія, США та Великобританія.

Україна посіла четверте місце в рейтингу постачальників агропродукції в ЄС.

Україну обійшли Бразилія, США та Великобританія, на п'ятому місці — Китай. Про це йдеться у звіті з торгівлі ЄС, повідомляє Aagroportal.ua.

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У січні–квітні 2021 року експорт сільгосппродукції з України в ЄС склав €1,87 млрд, що на €452 млн або 19,4% менше аналогічного показника минулого року.

Україна, поряд з Великобританією, опинилася серед країн, експорт яких до ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився порівняно з таким же періодом 2020 р.

Зниження обсягів експорту відбулося за рахунок зменшення обсягів поставок до ЄС насіння кукурудзи та соняшнику. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції в ЄС.

Україна посіла четверте місце в рейтингу постачальників агропродукції після Бразилії, США, Великобританії, на п'ятому місці — Китай.

На ці країни припадає 34% від загального обсягу імпорту Євросоюзу.

Торгівля з ЄС: що необхідно знати

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, в період з січня по квітень поточного року склав €103,4 млрд, на 1,1% менше, ніж за такий же період 2020 р.

При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% — до €63 млрд, в той час як обсяги імпорту впали на 5,1% — до €40,3 млрд.

Автор: Олена Коваленко