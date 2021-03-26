Зокрема, Україна має намір інтенсифікувати зусилля з відкриття ринку Китаю для вітчизняних експортерів гороху, рибної продукції, пшениці, черешні та яблук.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів веде переговори з Китаєм щодо відкриття 15 ринків для українських експортерів аграрної продукції.

Читайте такожУкраїна оновила рекорд з експорту соняшникової оліїПро це на своїй сторінці в Facebook написала глава відомства Владислава Магалецька за підсумками зустрічі з послом КНР в Україні.

"На зустрічі підіймалися питання про зняття обмежень щодо експорту ячменю для українських компаній. Також у пріоритеті інтенсифікація зусиль з відкриття ринку Китаю для українських експортерів гороху, рибної продукції, пшениці, черешні, яблук", - написала вона.

Крім того, за її словами, у пріоритеті – співпраця України та Китаю у сфері кормів для тварин.

Магалецька додала, що у 2020 році експорт українських товарів в Китай виріс у два рази. Загалом же на Китай припадає 14,5% всього експорту України, левова частка поставок - це продукція агропромислового комплексу.

Що цьому передувало

У лютому 2021 року Ліван відкрив свій ринок для імпорту молока та молочних продуктів українських виробників, а також для імпорту українських яєць.

У березні Японія відкрила свій ринок для українського молока.

Україна у 2020 році відкрила 12 нових ринків для експорту продукції, погодила 35 експортних сертифікатів і пройшла 2 аудити Європейського Союзу за системою оцінки державного контролю за виробництвом риби та рибних продуктів, м'яса птиці та продуктів з нього.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна