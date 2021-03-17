Тарифні квоти ЄС встановлено для 36 видів українських товарів.

Україна на 100% вичерпала річні квоти на безмитні поставки виноградного і яблучного соку (річний обсяг - 20 тис.т), меду (6 тис. т) і оброблених томатів (10 тис. т) в країни Євросоюзу в рамках Зони вільної торгівлі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані Міністерства розвитку економіки.

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Річні квоти на ячмінну крупу і борошно (7,8 тис.т) використані на 83%; кукурудзу, кукурудзяне борошно і гранули (650 тис. т) - на 74%; цукор (трохи більше ніж 20 тис. т) - на 45%, крохмаль (10 тис. т) - на 34%; оброблену продукцію із зернових (2 тис. т) - на 30%, м'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса птиці (70 тис. т основна квота, 20 тис. т додаткова) - на 25% і 4% відповідно; яйця та альбуміни (3 тис. т основна і 3 тис. т додаткова) - 25% і 0% відповідно.

Менше вичерпані річні квоти на овес (4 тис.т) - 21%; часник (500 т) - 16%; пшеницю м'яку, пшеничне борошно і гранули (1 млн т) - 13%; висівки, відходи та залишки (22 тис. т) - 10%; продукцію з обробленого молока (2 тис. т) - 5%, продукти переробки солоду і крохмалю (2 тис. т) - 4%; оброблену продукцію з цукру (3 тис. т) - 3%.

На 2% і менше використані квоти на вершкове масло і молочні пасти (3 тис.т); ячмінь, ячмінне борошно і гранули (350 тис. т); оброблений крохмаль (2 тис. т); етанол (100 тис. т); інші цукрові продукти (20 тис. т); харчові продукти (2 тис. т); цукрові сиропи (2 тис. т) і гриби.

Зовсім не використані квоти в ЄС на солод і пшеничну клейковину (7 тис.т); оброблену продукцію з молочних вершків (500 т); молоко, вершки, згущене молоко і йогурти (10 тис. т); сигари та сигарети (2,5 тис. т); оброблену продукцію з масла (250 т).

Щодо вичерпання річних квот на м'ясо баранини, яловичини та свинини у Мінекономіки даних немає, оскільки відомство не має доступу на ринок.

Тарифні квоти ЄС встановлені для 36 видів товарів. Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності 1 січня 2016 року.

Збільшення тарифних квот

Євросоюз у 2020 році збільшив квоти на ввезення українських товарів тваринництва: курятини - з 19,2 тисячі тонн до 20 тисяч тонн, яєць - з 2,7 тисячі тонн до 3 тисяч тонн.

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Автор: Олена Коваленко