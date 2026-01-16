Україна залишилися без одного з найбільших покупців курятини: чому продажі заборонені

Країна входила в трійку ключових для України ринків.

З 15 січня 2026 року Ірак повністю заборонив імпорт продукції птахівництва з-за кордону, в тому числі і з України. Рішення офіційного Багдаду стосується тушок курей та їхніх частин.

Видання AgroPortal пише, що завдяки таким обмеженням, на думку влади, місцеві птахівники отримають додатковий імпульс для розвитку. Міністерство сільського господарства Іраку вважає це "одним із найефективніших інструментів підтримки птахівників".

За підсумками 2024 року, Ірак став дев'ятим у світі імпортером м'яса птиці з загальним обсягом імпорту у 808 мільйонів доларів. В тому ж році країна увійшла до трійки найбільших покупців української курятини. Його доля від загального експорту у 446,6 тисячі тонн склала 7,9%, або близько 35 тисяч тонн.

Більше продукції українських птахівників в 2024 році купили тільки Нідерланди (16,8%) та Саудівська Аравія (13,4%), повідомляє Союз птахівників України.

Водночас рішення уряду Іраку заборонити імпорт м'яса птиці вже викликало побоювання щодо можливої харчової інфляції. Особливо це може бути актуальним під час Рамадану, який розпочнеться у середині лютого і триватиме місяць. Споживання білка в цей період традиційно збільшується.

Через обстріли російських окупантів Україна на межі повної зупинки морського експорту соняшникової олії. Ворог посилив атаки у січні і комбінує удари по виробничим потужностям та портовій інфраструктурі.

Водночас ще один ключовий експортний товар – українська кукурудза – втрачає позиції на ринку Євросоюзу. В 2025 році частка України на ринку ЄС впала з 56% до 26%. Головною причиною є погода, яка суттєво затримала темпи збиральної кампанії.

