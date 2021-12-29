Якщо ціна на газ залишиться високою, підприємства залишаться на межі виживання.

У зв'язку з різким подорожчання газу виробники продуктів харчування опинилися на межі закриття підприємств.

Про це під час прес-конфернції заявив голова Об'єднання "Спілка молочних підприємств України" Вадим Чагаровський.

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Молочна галузь:

За словами Чагаровського вже півроку молочна галузь знаходиться в глибокій кризі та працює в збиток. Експерт переконаний, що подальше підвищення цін на енергоносії призведе до припинення діяльності молокопереробних підприємств.

"Ситуація парадоксальна: чим більше ти переробляєш молока і випускаєш продукції, тим більше ти отримуєш збитків. Посудіть самі. Ціна на газ за рік зросла для нас майже в 10 разів (з 5.5 грн/м.куб до 50 грн/м. куб). Електроенергія - у 2.5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали – на 42%. Ціни на молоко-сировину - на 25% (і це при тому, що ціни майже на третину вищі, ніж у сусідній Польщі, яка завалює нас своєю молочкою). А ось ціни на готову продукцію ми змогли підняти в середньому всього на 7%. В таких умовах подальша робота даватиме нам десятки мільйонів збитків щомісяця. А це неприпустимо, тому що далі може бути тільки банкрутство. І тоді всі постраждають - від фермера до споживача", - зазначив Чагаровський.

Виробництво птиці:

Своєю чергою виконавчий директор Спілки птахівників України Сергій Карпенко заявив, що представники птахівницького бізнесу в даних умовах також будуть скорочувати або зупиняти виробництво.

"Певна каста невеликих виробників стовідсотково зупинятиметься. Тому що вони дивляться на прибутковість бізнесу, якщо є прибуток, то вони працюють, немає прибутку – зупиняються", - підкреслив Карпенко.

Кондитер:

Президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк заявив, що на сьогодні вже є компанії, які зупиняють своє виробництво принаймні на наступний місяць в очікуванні кращої ціни на газ.

Також він додав, що вже півроку кондитерська галузь має збитковий експорт.

"Ми вже не можемо підіймати вище ціни на експорт, тому що ми програємо конкуренцію компаніям тих країн, які мають дешевший газ", - підкреслив Балдинюк.

Він зазначив, що підняття цін на кондитерку призвело до збільшення імпорту солодощів на 25-30% за цей рік.

Президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко вважає, що виходом із ситуації є надання виробникам допомоги у вигляді дотацій, зниження ставки ПДВ і цільові субсидії.

Виробництво хліба та солодощів:

18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.

Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.

24 грудня 2021 року в асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.

Ціна на газ: