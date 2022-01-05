24 грудня 2021 року в Україні змінили умови кредитування фермерів.

У зв'язку з високими цінами на енергоносії тепличні господарства будуть змушені підіймати ціну на свою продукцію.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявили в Українській спілці промисловців і підприємців.

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В УСПП вважають, що мінімум 50% виробництв отримають збитки. Вже зараз інфляція в промисловості побила історичний рекорд і досягла 57%. Її колосальний розрив зі споживчою інфляцією в 11% стане однією з причин затяжної кризи на внутрішньому ринку, якщо держава не вживатиме відповідних заходів.

Як зазначають експерти, тепличні господарства вже не можуть оговтатися від шоку через ціни на енергоносії, тому змушені "пропустити" нинішній сезон.

Згідно з дослідженнями УСПП, в собівартості продукції, що випускається тепличними комбінатами, частка енергоресурсів становить 50-60%. Через зростання газових тарифів ціна на овочі та зелень стала критично неконкурентною в порівнянні з імпортною продукцією, що поставляється з Туреччини, Білорусі або Нідерландів, де держава компенсує виробникам частину вартості енергоносіїв. Тому деякі з українських комбінатів вже закрилися, в тому числі один з найбільших в Європі, розташований під Києвом.

Об'єктивно, ціна на продукти також має підскочити, як мінімум, на 40%. Однак, аналітики відзначають, що підвищення цін на тепличні овочі та зелень теж не вихід - споживач не купуватиме, наприклад, українську рукколу по 60 гривень, коли поруч на прилавку італійська – за 35 гривень.

В УСПП вважають, якщо терміново не втрутитися в ситуацію, то, з великою ймовірністю, за зиму Україна може втратити цілу тепличну галузь (адже "консервація" тепличних конструкцій технологічно неможлива).

Держбюджет та підтримка аграріїв:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема, на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.

Фінансова державна підтримка фермерів за 2021 рік в цілому склала 4,67 млрд грн.

24 грудня 2021 року в Україні змінили умови кредитування фермерів.

Ціна на газ: