На світовому продовольчому ринку спостерігається дефіцит і подальше різке зростання цін на харчові продукти, що означатиме катастрофу для бідних країн.

Закриття українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності в світі.

Про це попереджають в ООН на тлі підготовки Росією до військового наступу на сході та півдні України, пише The New York Times.

Українські сховища переповнені зерном, яке в звичайний рік допомагає прогодувати 400 мільйонів людей в усьому світі. Але ланцюжок поставок був порушений російською війною проти України, через що порти не можуть нормально працювати.

"Ви вилучаєте це з ринку... Починаєте усвідомлювати, що нас насувається ідеальний шторм", - каже виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

Він перебував із 4-денним візитом в Україні, вивчаючи способи доставки їжі для близько 1 мільйона українців, які перебувають в окупованих Росією містах й інших районах, а також щоб дослідити ширшу загрозу для світових продовольчих ринків.

За словами Бізлі, у Кремлі не відповіли на жодне звернення ООН щодо їхньої занепокоєності безпекою поставок продовольства через порти Одеси, Чорноморська, Южного і Миколаєва на узбережжі Чорного моря, яким загрожує очікуваний наступ Росії.

"Ми не досягли жодного прогресу... Тут має вступити міжнародне співтовариство і прийняти дуже серйозні рішення щодо захисту портів у гуманітарних цілях і відкриття портів для всього світу... Тому що весь світ дорого заплатить, якщо ми не розблокуємо порти", - сказав він.

Бізлі додав, що через сукупні втрати внаслідок воєн, посух і пандемії Covid-19, близько 45 мільйонів людей у ​​38 країнах опинилися на межі голоду. А зростання цін на продукти, а також витрат на паливо й доставку внаслідок російської агресії проти України, схоже, призведе до збільшення кількості голодуючих людей та обмежить можливості ООН допомогти їм.

Операційні витрати продовольчої програми ООН зросли на 71 мільйон доларів на місяць. "Це означає, що ми будемо годувати на чотири-п’ять мільйонів людей менше на рік лише через збільшення витрат", - сказав Бізлі. Він закликав багаті країни та мільярдерів піти на зустріч й допомогти заповнити дефіцит фінансування, який становить близько 8 мільярдів доларів.

Більш тривожною загрозою є довгостроковий виклик світовим продовольчим ринкам. За словами Бізлі, українські фермери все ще могли б зібрати врожай, який допоміг би нагодувати голодних у світі, якби війна припинилася зараз. Але не спрацює, якщо південні порти України та судноплавні шляхи у Чорному морі залишаться заблокованими російською армією.

Окремо Бізлі закликав лідерів країн "Великої сімки" та інших урядів засіяти невикористовувані сільськогосподарські землі, щоб частково компенсувати можливу втрату продовольства з України.

Водночас він попередив, що на світовому продовольчому ринку спостерігається дефіцит і подальше різке зростання цін на харчові продукти, що означатиме катастрофу для бідних країн.

"У вас буде голод і смерть, ви матимете дестабілізацію кількох націй і матимете масову міграцію", - попередив голова Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш попередив, що війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями. За його словами, війна в Україні може вкинути понад 1/5 людства у злидні, нужду і голод.

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