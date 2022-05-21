В результаті влучання на територію підприємства утворилася воронка діаметром 12 і глибиною 3 метри.

В Одеській області розпочато кримінальне провадження за фактом вчорашнього ракетного обстрілу промислового підприємства з добривами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що 20 травня із застосуванням стратегічної авіації ворог завдав чергового ракетного удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

"Вдарили по промисловому підприємству з добривами. В результаті влучання на території підприємства утворилася воронка діаметром 12 і глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об'єкти. Стався вибух, виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

Підрозділи ДСНС швидко ліквідували пожежу. Постраждалих і загрози природному середовищу і здоров'ю цивільного населення немає.

Слідчі УСБУ в Одеській області внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.438 ч. 1 КК України.

Ситуація в Одеській області:

20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області - по об'єкту інфраструктури. В результаті виникла пожежа.

Також 20 травня глава Миколаївської обласної Військової адміністрації заявив про ракетний удар Росії по об'єкту в Одеській області.

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