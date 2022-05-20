За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російські окупанти нанесли черговий ракетний удар із застосуванням авіації по Одеській області.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

Для удару по півдню Одещини ворог використав ракети повітряного базування.

"Втілюючи один зі знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару зруйновано пляжну вбиральню.

"Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", - відзначили в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що високоточна авіаційна ракета РФ розвалила еко-туалет на Запоріжжі.

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