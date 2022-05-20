Прокремлівські медіаресурси почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це "стратегічний задум".

Російські пропагандисти змінюють риторику для виправдання військових невдач в Україні.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це "стратегічний задум" військово-політичного керівництва РФ для затягування бойових дій до настання холодної пори року. Обґрунтовується така "стратегія" пропагандистами таким чином: з настанням холодів, не зважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитись з російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах", - йдеться у повідомленні.

Та насправді, як зазначили в ЦПД, подібними маніпуляціями російські пропагандисти намагаються маскувати воєнні поразки своїх військових.

Раніше повідомлялося, що професор Єльського університету обґрунтував у статті тезу, що РФ - фашистська держава.

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