Загальна тонажність зерна - близько 580 тис. тонн.

В морських портах Одещини знаходяться 16 суден з українським зерном.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Він зазначив, що сьогодні приїхав в Одеську область разом с президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Сьогодні в портах Одещини вантажаться перші судна з українським зерном, що були заблоковані в українських акваторіях від початку війни. Наразі в портах Одещини находиться 17 суден з майже 600 тис. тонн вантажів. З них 16 суден - з українським зерном загальною тонажністю близько 580 тис. тонн, що найближчим часом вийдуть до портів призначення", - повідомив Тимошенко.

Він додав, що переконаний в тому, що й надалі українське зерно буде годувати людей з усього світу.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Сьогодні, 29 липня, до Одеси прибули посли країн G7. За інформацією посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, посли G7 і Туреччини перебувають в Одесі, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє відправляти продовольство з України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова експортувати зерно і зараз чекає сигналу від партнерів розпочати цей процес.

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