Зараз тривають роботи по визначенню безпечних шляхів для суден, які будуть експортувати українське зерно.

Найближчими днями перший корабель з українським зерном буде прямувати до порту призначення.

Про це повідомив спікер очільника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук під час брифінгу.

За його словами, зараз тривають роботи по визначенню безпечних шляхів для суден, які будуть експортувати українське зерно. До цих робіт залучені як цивільні, так і військові фахівці.

"Ці каравани, а саме в такому форматі буде відбуватись судноплавство, буде проводити корабель лідирування, який буде йти попереду. Сподіваюсь, що найближчими днями перший корабель з українським зерном прямуватиме до порту призначення", - зазначив Братчук.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському портукрилатими ракетами типу "Калібр". Але президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна, незважаючи на російський ракетний удар по порту Одеси.

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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