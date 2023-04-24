Водночас за іншими видами продукції прогнозується зменшення виробництва.

В Україні у 2023 році виробництво м'яса птаці виросте проти попереднього року на 1,1% – до 1,7 млн тонн.

Отакий прогноз озвучив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

"Таке зростання очікується на тлі суттєвого зменшення цього виду продукції – майже на 8% – у 2022 році переважно внаслідок воєнних дій в Україні", – зазначив він.

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Водночас по інших видах продукції прогнозується зменшення виробництва, найбільше - по вівчарству. Зокрема, виробництво вовни, за очікуваннями, зменшиться на 30%.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, зменшення обсягів виробництва відбудеться також щодо продукції вирощування великої рогатої худоби та свиней, молока та яєць. При цьому за основними продуктами: молоко, яйця, м'ясо свиней - воно збережеться на рівні передвоєнних тенденцій – в межах 2-3%. Більш суттєвим буде зменшення виробництва продукції вирощування великої рогатої худоби-майже на 12%.

Загалом, за прогнозом експертів, виробництво валової продукції тваринництва зменшиться проти 2022 року на 2,2%, що свідчить про відновлення довоєнних тенденцій розвитку тваринництва після різкого спаду внаслідок окупації та військових дій у 2022 році.

Сільське господарство під час війни

У травні 2022 року в Мінагрополітики розповіли, чи дорожчатиме в Україні м'ясна продукція.

У грудні 2022 року в Мінагрополітики підрахували, на який період українці забезпечені м'ясом.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть зменшитися порівняно з 2022 роком на 2,1%.

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