За даними відомства, передумов для зростання цін на м'ясо, окрім інфляції, немає.

В Україні м'ясна продукція найближчим часом дорожчати не буде.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі одного з телеканалів.

"Оскільки в нас обмежений експорт і суттєво знизились ціни на кормову базу, на зернові, оскільки ми їх не можемо вивезти, тому передумов для зростання цін на м'ясо, окрім інфляції, немає. Є складова незначного здорожчання, пов'язана із подорожчанням пального, але це єдиний фактор", - наголосив Висоцький.

Водночас, за його словами, ціни на овочі будуть знижуватись.

"Ми зараз входимо в пік сезонних цін, далі вони будуть знижуватись і так буде тривати до осені, до кінцевого збору врожаю. А далі ситуація буде залежати від того, як ми будемо йти в зиму і якою буде вартість зберігання, що прив'язана до цін на різні типи енергії", - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами міністра АПК Миколи Сольського, внаслідок блокування російськими окупантами експорту агропродукції з України, ціни на м'ясо і яйця в багатьох країнах світу найближчим часом можуть зрости на 20-30%.

Сольський додав, що дефіцит українського зерна вже відображається на всіх харчових продуктах у будь-якій країні світу.

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