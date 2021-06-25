Більш масово вийти на ринок виробники планують з наступного тижня.

В Україні цього тижня розпочався сезон вишні. Попри те, що він почався цього року на тиждень пізніше, ніж зазвичай, ціни на ягоди вже почали знижуватися.

Перші невеликі партії вишні на початку тижня надійшли на ринок по 30-40 грн за кг, але вже на сьогоднішній день відпускні ціни на ягоди знизилися до 25 грн за кг, передає ТСН з посиланням на EastFruit.

Зниження цін на самому початку сезону, виробники пояснюють досить низьким попитом на цю ягоду. Варто зазначити, що наразі практично за такими ж цінами можна купити і черешню, і полуницю.

Читайте такожЗаповзятливі одесити першу черешню продають поштучно (фото)Водночас оператори ринку вважають, що середня ціна на вишню цього сезону може бути нижчою, ніж у минулому році, завдяки більш високому врожаю. Також саме вишня з усіх кісточкових найменше постраждала від несприятливих погодних умов.

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Автор: Ірина Погоріла