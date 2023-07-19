Українські ягідники не виключають, що змушені будуть і надалі поступатися в ціні.

З кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 20%.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, наразі основні продажі цієї ягоди садівники ведуть по 80-150 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше вони не згодні були відвантажувати лохину дешевше 100 грн/кг.

За словами виробників, зниження цін у цьому сегменті провокує одразу низка факторів.

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"Так, пропозиція на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів приступили до масових зборів врожаю. При цьому виробництво лохини в Україні в нинішньому році помітно зросло, оскільки нові плантації, закладені раніше, в цьому сезоні вступають у плодоношення. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів відносно недорогих сезонних фруктів і ягід", – повідомили вони.

Експерти зазначають, що сьогодні лохина в Україні вже коштує в середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

При цьому українські ягідники не виключають, що змушені будуть і надалі поступатися в ціні, якщо попит у даному сегменті залишиться колишнім.

Ціни на ягоди в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українські садівники озвучували ціни на малину в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

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