Продуктивність комбайна становить до одного гектара на день.

В Україні запатентовано навісний комбайн для відділення насіння баштанних (гарбузових) культур, а також кабачка та огірка від м'якоті.

Про це повідомляє Seeds.org.ua.

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Патент отримав український виробник сільськогосподарської техніки MOROZ. Як пише видання, це найменший у світі комбайн.

"Довгоочікуваний патент на винахід. Півроку креслень, випробувань, потім 8 місяців «Укрпатент» здійснював перевірки по всьому світу — чи не існує подібних комбайнів. Тепер можу з упевненістю сказати, що це найменший комбайн у світі з можливостями великого", - заявив директор заводу Роман Мороз.

Повідомляється, що пристрій агрегатується з трактором потужністю від 10 кінських сил.

При цьому продуктивність комбайна становить 0,5-1 га/день. Агрегат повністю розбірний, укомплектований змінною трубою сепарації з діаметром отворів 3-8 мм. діаметр труби сепарації 330 мм, а довжина – 500 мм. Для роботи пристрою необхідна участь від 1 до 4 осіб.

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Автор: УНІАН