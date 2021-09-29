Вартість самих бюджетних томатів сорту "Сливка" з 10 грн за кілограм зросла до 20 грн.

Станом на 29 вересня в Україні відчутно зросли ціни на овочі.

Про це повідомляє Agrotrend.com.ua.

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Вартість самих бюджетних томатів сорту "Сливка" з 10 грн за кілограм зросла до 20 грн.

Інші сорти подорожчали з 25-30 грн до 35-50 грн за кілограм.

Огірки подорожчали до 20-25 грн за кілограм.

Кабачки зараз коштують до 25 грн за кілограм, в той час, як тиждень тому ціна була в межах 10 грн. за кіло.

Баклажани коштують від 18 до 35 грн.

Перець можна купити за 12-18 грн. Червоний і жовтий - за 30-50 грн.

Капуста білокачанна коштує від 7 до 15 грн за кілограм. При цьому кіло молодої капусти на ринку коштує 20-25 грн.

Кілограм цибулі на ринку коштує близько 15 грн, а в магазині - близько 10 грн.

Картопля на ринку, в залежності від розміру і сорту, коштує від 10 до 18 грн за кілограм.

Печериці можна купити за 50-55 грн за кіло. Лісові гриби обійдуться у 200 грн за кіло.

Ціни в Україні:

У вересні 2021 року в Україні спостерігалося зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи та цукор.

Експерти прогнозували подорожчання хліба.

Автор: Олена Коваленко