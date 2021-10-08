Яйця подорожчали на 60,7%.

Ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

Про це повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Також зазначається, що у вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

Водночас фрукти подешевшали на 3,5%, а овочі стали дорожчими на 1,7%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 25,1% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 68,6% та електроенергії на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 10,8% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 31,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 14,9%, залізничному – 11,3%.

Варто відзначити, що у вересні на 16,9% підвищилися ціни на освітні послуги, на 7,4% - послуги ресторанів і готелів. У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 5,5%.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій