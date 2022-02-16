Роздрібні ціни на охолоджену свинину у січні 2022 року були в середньому на 7,7% вище, ніж рік тому, при цьому яловичина подорожчала на 31%, а куряча тушка і філе - на 28% і 30,5% відповідно.
Про це передавати аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).
"Подорожчання свинини значно поступається підвищенню цін на інші види м'яса за аналогічний період. Так, за даними Держстату, середня споживча ціна кілограма яловичини в січні склала 195,6 грн/кг, що майже на 31% дорожче, ніж у січні 2021-го. Куряча тушка зросла в ціні на 28% (до 73,5 грн/кг), а куряче філе — на 30,5% (до 122,65 грн/кг)", - йдеться в повідомленні.
Експерти відзначили, що середня січнева ціна свинячої корейки та стейка піднялася на 10-11% - до 151 і 164 грн/кг відповідно. Тазостегнова частина та ошийок додали близько 3,5% в порівнянні з торішньою відміткою. Їх ціна в перший місяць 2022-го склала 116,5 і 147,9 грн/кг відповідно.
За словами аналітиків, ціни на свинину підвищилися в результаті глобальних інфляційних процесів і подорожчання живця на початку 2022 року.
В асоціації відзначили, що ціна закупівлі живих тварин в січні 2022 року була в середньому на рівні 47 грн/кг. При цьому такий рівень не покриває стрімкого подорожчання енергоносіїв і подальшого зростання вартості кормових інгредієнтів. А значить, виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.
Ціни на м'ясо в Україні:
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України склала 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
- За підсумками 2021 року в Україні зросли закупівельні середні ціни на м'ясо.
- Станом на 14 січня 2022 року середня ціна свинини в живій масі склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж у минулому.
- Станом на 4 лютого 2022 року середня ціна свинини живою масою зменшилася на 2,5% у порівнянні з попереднім тижнем і склала 43,7 грн/кг.