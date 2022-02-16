Середня січнева ціна свинячої корейки і стейка піднялася на 10-11%.

Роздрібні ціни на охолоджену свинину у січні 2022 року були в середньому на 7,7% вище, ніж рік тому, при цьому яловичина подорожчала на 31%, а куряча тушка і філе - на 28% і 30,5% відповідно.

Про це передавати аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

"Подорожчання свинини значно поступається підвищенню цін на інші види м'яса за аналогічний період. Так, за даними Держстату, середня споживча ціна кілограма яловичини в січні склала 195,6 грн/кг, що майже на 31% дорожче, ніж у січні 2021-го. Куряча тушка зросла в ціні на 28% (до 73,5 грн/кг), а куряче філе — на 30,5% (до 122,65 грн/кг)", - йдеться в повідомленні.

Експерти відзначили, що середня січнева ціна свинячої корейки та стейка піднялася на 10-11% - до 151 і 164 грн/кг відповідно. Тазостегнова частина та ошийок додали близько 3,5% в порівнянні з торішньою відміткою. Їх ціна в перший місяць 2022-го склала 116,5 і 147,9 грн/кг відповідно.

За словами аналітиків, ціни на свинину підвищилися в результаті глобальних інфляційних процесів і подорожчання живця на початку 2022 року.

В асоціації відзначили, що ціна закупівлі живих тварин в січні 2022 року була в середньому на рівні 47 грн/кг. При цьому такий рівень не покриває стрімкого подорожчання енергоносіїв і подальшого зростання вартості кормових інгредієнтів. А значить, виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.

Ціни на м'ясо в Україні: