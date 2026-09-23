Український Іл-76 двічі 'засвітився' над Польщею: куди він прямував

Польський військовий радар двічі зафіксував український Іл-76МД над Польщею: спочатку літак летів до Бельгії, а після зупинки повернувся в Україну.

Український військово-транспортний літак Іл-76МД у понеділок, 21 вересня, двічі входив у повітряний простір Польщі. Спочатку він прямував до Бельгії, а після короткої зупинки повернувся у напрямку України.

Про появу українського літака повідомив польський військовий радар. Перше повідомлення надійшло о 9:18 ранку.

Іл-76МД – важкий військово-транспортний літак, призначений для перевезення великогабаритних вантажів, обладнання, транспортних засобів і військовослужбовців. Він здатний перевозити близько 48 тонн вантажу та може працювати з менш підготовлених аеродромів.

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Літак прямував до Бельгії

Український Іл-76МД пролетів над територією Польщі у напрямку авіабази Бовешен у Бельгії.

Після короткої зупинки літак розпочав зворотний переліт. Приблизно о 15:38 його знову зафіксував польський військовий радар під час польоту над Польщею.

Таким чином, протягом одного дня український військово-транспортний літак двічі перетнув польський повітряний простір – спочатку на шляху до Бельгії, а потім під час повернення.

Офіційна мета польоту не розголошувалася. Водночас з огляду на тип літака та його маршрут можна припустити, що він міг виконувати вантажний рейс, пов’язаний із перевезенням військового спорядження або інших вантажів в Україну.

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Днями повідомлялось, що до Бельгії прибули ще 3 нові винищувачі п’ятого покоління F-35 американського виробництва. Таким чином країна проводить переозброєння парку власної авіації, чим наближає постачання своїх F-16 до України.

За даними ЗМІ, вже цьогоріч Бельгія може почати передачу Україні перших F-16. За даними, мова йде про 7 бортів, що відповідає кількості F-35 у бельгійському арсеналі у цей момент.

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