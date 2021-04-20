За традиційні продукти до Великодня в Тернополі доведеться заплатити 868 гривень, а в Києві - 1060 гривень.

Продуктовий кошик до Великодня цього року найдорожче обійдеться жителям Києва, найдешевше - в Тернополі.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, повідомляє прес-служба.

Зазначається, що цього року повний великодній кошик, який включає традиційні м'ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м'який і твердий сир, а також додаткові продукти - помідори, огірки, яблука і червоне вино, коштуватиме в середньому по Україні 963 грн.

"Уже шостий рік поспіль найдешевший великодній кошик буде в Тернопільській області - 868 грн, а найдорожчий - 1060 грн - у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов'язаних з подорожчанням яєць, цукру, борошна і вершкового масла, збільшенням вартості енергоресурсів, а також зростанням цін на продукти харчування через продовження локдауну", - йдеться в повідомленні.

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За словами Лупенка, в західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), Рівненській (890 грн), на Закарпатті (914 грн), в Івано-Франківській (937 грн) і Чернівецькій (939 грн) областях.

"Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у Львівській області - 949 грн", - зазначається в повідомленні.

У центрі України відносно недорогий святковий кошик буде на Житомирщині (902 грн). Трохи більше доведеться заплатити на Полтавщині (911 грн), у Хмельницькій (915 грн), Сумській і Чернігівській (по 919 грн), а також у Вінницькій (925 грн) областях. На Кіровоградщині великодній кошик обійдеться в 935 грн, у Черкаській області - в 971 грн.

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Найдорожчий великодній кошик традиційно буде в столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн, тоді як у Київській області продукти до свята обійдуться в 973 грн.

Вартість великодніх продуктів на сході країни коливатиметься в межах 924-1011 грн. У Дніпропетровській області кошик обійдеться в 924 грн, в Запорізькій - 931 грн, у Луганській області - 936 грн.

Найдорожче продукти обійдуться жителям Донецької (992 грн) і Харківської (1011 грн) областей, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні. Вартість великоднього кошика на Миколаївщині становитиме 929 грн. Жителям інших південних областей - Херсонської та Одеської - доведеться заплатити по 969 грн і 972 грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд домовиться з українськими виробниками яєць про збільшення виробництва, що дозволить знизити ціни на яйця напередодні Великодня.

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Автор: Ганна Нагорна