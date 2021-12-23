За словами експертів, за місяць до новорічних і різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на родину коштувало українцям 209,9 грн

Новорічний стіл-2022 для сім'ї з 3-4 осіб обійдеться в середньому в 1160 гривень, що на 14% дорожче, ніж торік.

Про це йдеться в дослідженні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", повідомляє Agroportal.ua.

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Розрахунок вартості новорічного меню робився з урахуванням наступних основних новорічних страв:

* салат "Олів'є";

* салат "Оселедець під шубою";

* бутерброди з ікрою і шпротами;

* нарізка з сиру і ковбаси;

* запечена курка;

* запечена буженина;

* картопляне пюре;

• шампанське;

• мандарини.

Згідно з підрахунками, традиційні салати додали в ціні близько 15 гривень. Червона ікра обійдеться на 30 гривень дорожче, ніж торік, також подорожчала м'ясна нарізка, фрукти та алкоголь.

Попередній прогноз:

Прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" повідомила про те, що вартість новорічного столу-2022 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 8,1% і складе 1844,74 грн.

За словами експертів, за місяць до новорічних і різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштувало українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн.