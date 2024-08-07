Зміна клімату серйозно впливає на відому виноробну галузь Угорщини, яка славиться білими винами.

Рекордні температури в Угорщині змусили деяких виноробів країни розпочати збір винограду на початку серпня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Зміна клімату серйозно впливає на відому виноробну галузь країни, оскільки підвищення температури може зробити Угорщину занадто жаркою для виробництва білого вина, включно з відомим токайським, пише Independent з посиланням на науковців.

"Я не пам’ятаю, щоб коли-небудь збирали цей сорт винограду так рано... ми прийшли щонайменше на місяць раніше", – розповів 35-річний ветеран вирощування винограду в Балатонлелле Ласло Керек, який пояснює ранній збір "нічим іншим, як зміною клімату".

Звіт Національної метеорологічної служби показав, що цей липень був найспекотнішим в Угорщині з початку відстеження температури в 1901 році. У виноробних регіонах Угорщини спостерігалося збільшення на 25% градусо-днів – показник, що вказує на накопичення тепла, поки врожай не досягне зрілості: "Наші моделі показують, що кількість градусо-днів зростатиме, і клімат Угорщини перестане бути ідеальним для білого вина", – заявив кліматолог з Університету Етвоса Лоранда Пітер Сабо.

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Він припустив, що угорським виробникам, можливо, доведеться перейти на виробництво червоного вина. Хоча наразі понад дві третини таких виробників вирощують виноград для білих вин. Проте угорські винороби вважають, що вони зможуть адаптуватися до мінливого клімату та продовжувати виробництво традиційних білих вин з деякими змінами в найближчі десятиліття.

"Схоже, що ми будемо новим середземноморським регіоном... Отже, ця зміна не обов’язково буде небажаною для угорського виноробства, але нам потрібно адаптуватися", – підкресливласник виноробні Varga у Бадачоньорсі Петер Варга.

Його виноробня, яка продає 15 мільйонів пляшок на рік, уже впроваджує стратегії мінімізації впливу прямого сонячного світла на виноград і розглядає можливість посадки нових лоз на схилах, що виходять на схід, замість тих, що виходять на південь.

Винороби регіону Токай у східній Угорщині, відомого своїми фірмовими солодкими токайськими винами пізнього врожаю, також стурбовані спекотнішим літом.

Зміна клімату та її вплив

Франція отримає найгірший урожай пшениці за останні 40 років. Причина – надмірна кількість опадів у країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі.

21 липня кліматологи зафіксували найспекотніший день за всю історію. Йдеться, що неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі.

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