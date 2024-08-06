У країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі, фіксується надмірна кількість опадів.

Франція отримає найгірший урожай м'якої пшениці за останні 40 років. Причина – надмірна кількість опадів у країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі, пише Bloomberg.

Зазначається, що виробництво може знизитися до 25,2 млн тонн пшениці в сезоні 2024-25, що на 27% нижче середнього п'ятирічного показника. Безперервні дощі разом з нестачею сонячного світла і низькими температурами, що сприяють розвитку хвороб, вплинули на врожайність і якість врожаю в більшості регіонів вирощування.

Екстремальні погодні умови по всій Європі завдали шкоди зерновим в цьому сезоні. Фіксувались надмірні дощі на північному заході Європи, посуха і високі температури шкодять посівам кукурудзи на сході. Минулого тижня французькі фермери звернулися до уряду із закликом надати фінансову допомогу у зв'язку з катастрофічним врожаєм.

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"Ми повинні повернутися до 1983 року з його 24,5 мільйонами тонн, щоб знайти такий низький врожай у Франції. Вся французька зернова галузь повинна постраждати від наслідків цього історичного падіння виробництва", – зазначив директор Argus Media France Готьє Ле Мольгат.

Незважаючи на погані прогнози у Франції та менший врожай в Росії, пшениця все ще торгується біля найнижчого рівня за останні чотири роки, оскільки врожай в США забезпечує ринок хорошою пропозицією.

Експорт української агропродукції в ЄС

У травні ЄС схвалив продовження "торговельного безвізу" для України до 5 червня наступного року. Регламент включав до себе два захисні механізми, покликані відстоювати інтереси європейських виробників.

Раніше УНІАН писав, що Україна наблизилась до лімітів на постачання до Євросоюзу курятини, кукурудзи й меду. З цих категорій найближче всього до перевищення квот знаходиться мед: експорт цього продукту сягає 89% від ліміту. Якщо казати про кукурудзу та курятину, то тут показники становлять 67% та 59% відповідно.

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