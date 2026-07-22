Зеленський зробив заяву про подальшу службу Сирського і Гнатова

Обговорено, які організаційні рішення мають бути реалізовані.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Разом (з новим головкомом Михайлом Драпатим та в. о. міністра оборони Євгенієм Хмарою) визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави. Обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані", - зазначив він.

Зокрема, за словами глави держави, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи.

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"Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації… Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї", - зауважив Зеленський.

Також, розповів президент, сторони проаналізували поточну ситуацію і виконання наших оборонних завдань на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших напрямках інтенсивних бойових дій.

"Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма "Фрея", робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво "петріотів", а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм", - підсумував він.

Призначення нового головкома

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету Міністрів. Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони.

Його відставка супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді. Федоров також розповів, що пропонував замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Крім того, він заявив про конфлікт із Сирським.

21 липня Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Сирського.

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