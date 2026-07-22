У Києві офіційно запустили пілотну версію нової технології звʼязку 5G: як працюватиме

Майже третина всіх смартфонів в Україні вже підтримують нову технологію 5G.

Відсьогодні, 22 липня, в Києві запрацювала пілотна версія технології 5G. Звʼязок нового покоління працюватиме в центральній частині міста – від Майдану Незалежності до Бессарабської площі та в окремих локаціях мобільних операторів, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Мобільні оператори вже успішно протестували технологію у Львові, Харкові та Бородянці. Фахівці здобули унікальний досвід розгортання мереж у різних інфраструктурних умовах: від історичних центрів і вокзалів до прифронтових міст та невеликих громад. Тепер тестування переходить на рівень столиці", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Для користувачів це означає ще швидший інтернет, меншу затримку під час відеодзвінків, онлайн-роботи, навчання та спілкування. Після Києва пілотну мережу розширять на Одесу.

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Як підключитися до 5G та налаштувати мережу

У відомстві зазначили, що зазвичай телефон підхоплює нову мережу автоматично. Однак, якщо значок 5G не з’явився, то зробіть наступне:

перевірте в налаштуваннях стільникових даних, чи підтримує ваш телефон 5G, та оновіть ОС.

вимкніть режим енергозбереження, перемкніть режим "У літаку" або перезавантажте телефон.

За підсумками випробувань технологія продемонструвала, що середня швидкість зʼєднання становила 600-700 Мбіт/с, а іноді сягає понад 1 Гбіт/с. Зв’язок стабільно працює під навантаженням та в пікові години. Крім того, понад 1,5 мільйони українців вже протестували цю технологію.

Технологія 5G в Україні - головні новини

В Україні вперше в режимі тестування запустили технологію 5G ще в травні 2024 року. Тоді один із провідних мобільних операторів і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

Пізніше, 12 січня 2026 року, в Україні вперше запустили пілотний проєкт 5G у Львові. А вже 28 січня пілот 5G-звʼязку було запущено в Бородянці в Київській області.

Заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько розповідав, що повноцінне розгортання технології нового покоління звʼязку по всій Україні напряму залежить від завершення воєнного стану та війни. За його словами, перед національним запуском необхідно провести спеціальні науково-дослідні роботи спільно з військовими. Оскільки частоти, які використовуються для мереж 5G, є суміжними з частотами, які використовують військові.

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