Криза може знизити зростання світового ВВП на 0,7-1,3 процентних пункти в 2022 році.

Військова агресія Росії проти України призведе до скорочення зростання світової торгівлі вдвічі.

Про це йдеться в аналізі наслідків війни для торгівлі, проведеному Світовою організацією торгівлі (СОТ).

"Війна в Україні не тільки викликала гуманітарну кризу величезних масштабів, а й завдала серйозного удару по світовій економіці", - зазначають у СОТ.

Відзначається, що скорочення торгівлі і виробництва, швидше за все, відчують люди в усьому світі через підвищення цін на продукти харчування та енергоносії і скорочення доступності товарів, що експортуються Україною і Росією.

СОТ прогнозує, що криза може знизити зростання світового ВВП на 0,7-1,3 процентних пункти, в результаті чого ріст становитиме від 3,1% до 3,7% в 2022 році.

Також прогнозується, що зростання світової торгівлі в цьому році може скоротитися майже вдвічі з 4,7%, прогнозованих СОТ в жовтні минулого року, до 2,4-3%.

"Хоча частка Росії та України в загальній світовій торгівлі та виробництві відносно невелика, вони є важливими постачальниками основних продуктів, особливо продуктів харчування та енергії. Обидві країни поставили близько 25% пшениці, 15% ячменю і 45% експорту соняшнику в 2019 році. Тільки на Росію припадало 9,4% світової торгівлі паливом, включаючи 20% експорту природного газу", - зазначають у СОТ.

Відзначається, що Росія і Україна також є ключовими постачальниками ресурсів у виробничо-збутові ланцюжки.

Так, Росія є одним з основних світових постачальників паладію і родію, ключових ресурсів для виробництва каталітичних нейтралізаторів для автомобілів. Виробництво напівпровідників значною мірою залежить від неону, що поставляється Україною. Підкреслюється, що збої в поставках цих матеріалів можуть вдарити по виробниках автомобілів.

У СОТ відзначають, що Європа, основний пункт призначення як російського, так і українського експорту, швидше за все, відчує на собі основний тягар економічного впливу. Скорочення поставок зерна та інших продуктів харчування також призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари, що негативно позначиться на продовольчій безпеці в бідніших регіонах.

"Африка та Близький Схід є найбільш вразливими регіонами, оскільки вони імпортують понад 50 відсотків своїх потреб у зернових з України та/або Росії. Всього 35 країн Африки імпортують продовольство і 22 імпортують добрива з України, Росії або з обох країн. Деякі країни Африки на південь від Сахари зіткнулися з можливістю підвищення цін на пшеницю на 50-85 відсотків в результаті впливу війни на поставки зерна з регіону", - наголошується в статті.

Також в аналізі СОТ наголошується, що один з довгострокових ризиків полягає в тому, що війна може спровокувати розпад світової економіки на окремі блоки. "Економічні санкції можуть призвести до того, що найбільші країни перейдуть до "роз'єднання" з геополітичних міркувань з метою досягнення більшої самодостатності у виробництві і торгівлі. Навіть якщо формальних блоків не виникне, приватні суб'єкти можуть вирішити звести ризик до мінімуму, переорієнтувавши ланцюжки поставок", - йдеться в повідомленні організації.

СОТ також попереджає про те, що втрати доходів в результаті такого розвитку подій "будуть серйозними, особливо для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються". На глобальному рівні це може в довгостроковій перспективі скоротити ВВП приблизно на 5%, зокрема, за рахунок обмеження конкуренції і придушення інновацій. При цьому наголошується, що падіння ВВП може бути більш серйозним, оскільки в оцінці враховується лише обмежений набір вигод від торгівлі, які будуть упущені.

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