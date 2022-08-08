Прибуття інших двох суховантажів, які вийшли в одному каравані з цим судном, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий пункт призначення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України в Facebook.

"Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь в реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині", - йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підкреслив, що цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дозволяє з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень.

Зазначається, що прибуття суден NAVI STAR, ROJEN, які вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

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