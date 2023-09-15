Глава держави заявив, що Україна готова "цивілізовано відповідат" сусідам, які порушуватимуть право Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський озвучив важливий момент у питанні постачання збіжжя з України до ЄС, пообіцявши "цивілізовану відповідь" сусідам, які ухвалять "несусідські" рішення.

Про це Український президент написав у Telegram після рішення ЄК про зняття обмеження на доступ української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу.

Він зазначив, що вдячний Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова.

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"Щойно переговорив із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн… Щиро вдячний Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова та правил вільного ринку. Це приклад справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються.

"Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - зауважив глава держави.

Обмеження на ввезення зерна з України в Європу - деталі

Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Водночас, згідно з рішення ЄК, Україні доведеться виконати певні умови і представити план дій не пізніше 18 вересня. Зокрема, з 16 по 18 вересня Україна має вжити ефективних заходів щодо контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

Таким чином, 15 вересня закінчується термін дії заборони на імпорт з України кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

При цьому відомо, що більшість з цих країн планують продовжити блокувати імпорт української продукції. Водночас Болгарія вже зняла заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня.

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